Omofobia | Faraone | ' Pd pensi a diritti e non a farsi perdonare governo con Lega'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Da parte nostra c'è la volontà di trovare l'intesa per evitare l'ostruzionismo e la roulette russa dei voti segreti: siamo davvero a un passo dal trovare una sintesi indispensabile a portare a casa la legge". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davidead Agorà. "Faccio appello a tutte le forze politiche: si metta da parte lo scontro che nulla ha a che fare con la legge Zan, non possiamo fare campagna elettorale sulla pelle delle persone. IV si preoccupa solo di mettere in sicurezza le persone dall'odio omotransfobico. Siamo partiti dallache non voleva la legge e arrivati alla possibilità di un'intesa , ...

Così come anche da Davidedi Iv: "Possiamo fare un buon lavoro in Parlamento". Alfieri si è concentrato sulla giornata contro l'nelle scuole, sull'articolo 4 che mette in allarme per ...Ovvero migliaia e mirate modifiche per fare cadere l'asse portante della legge contro l'. ... perché stiamo tentando una mediazione', rimarca il renziano Davide. La forzista Anna Maria ...Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ad Agorà. "Faccio appello a tutte le forze politiche: si metta da parte lo scontro che nulla ha a che fare con la legge Zan, non possiamo ...Al centro del dibattito politico da oltre un anno, scopriamo nel dettaglio il DdL Zan e le modifiche proposte dai partiti.