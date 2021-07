Inghilterra, il ct Southgate: “Sento lo stomaco squarciato” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Heartbreak”, cuore spezzato. E’ il titolo scelto da diversi giornali inglesi dopo la sconfitta in finale con l’Italia. Il ct della nazionale dei Tre Leoni, Southgate, sente il peso della sconfitta un po’ più in basso: “Mi sembra di avere lo stomaco squarciato – ha detto la termine della finale – ma il fatto che abbiamo avuto i primi segni di una certa costanza, con la semifinale dei mondiali in Russia e la finale di questo Europeo, significa aver fatto dei passi nella giusta direzione”. L’allenatore spiega anche la scelta di far entrare Sancho e Rashford a pochi secondi dall’inizio dei calci di rigore: “Le mie scelte sbagliate? Ne prendo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) “Heartbreak”, cuore spezzato. E’ il titolo scelto da diversi giornali inglesi dopo la sconfitta in finale con l’Italia. Il ct della nazionale dei Tre Leoni,, sente il peso della sconfitta un po’ più in basso: “Mi sembra di avere lo– ha detto la termine della finale – ma il fatto che abbiamo avuto i primi segni di una certa costanza, con la semifinale dei mondiali in Russia e la finale di questo Europeo, significa aver fatto dei passi nella giusta direzione”. L’allenatore spiega anche la scelta di far entrare Sancho e Rashford a pochi secondi dall’inizio dei calci di rigore: “Le mie scelte sbagliate? Ne prendo ...

