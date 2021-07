Genoa, due rossoblù in quarantena per contatti con un positivo (Di lunedì 12 luglio 2021) Biraschi e Sturaro a contatto con un positivo al Covid: i calciatori del Genoa sono negativi, ma rispetteranno un periodo di quarantena Brutte notizie per il Genoa, che dovrà fare a meno di Davide Biraschi e Stefano Sturaro durante i primi giorni di ritiro a Neustift, in Austria. I due rossoblù sono stati a contatto con un positivo al Covid e dovranno rispettare un periodo di quarantena. Il comunicato ufficiale del club. «I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con soggetto risultato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Biraschi e Sturaro a contatto con unal Covid: i calciatori delsono negativi, ma rispetteranno un periodo diBrutte notizie per il, che dovrà fare a meno di Davide Biraschi e Stefano Sturaro durante i primi giorni di ritiro a Neustift, in Austria. I duesono stati a contatto con unal Covid e dovranno rispettare un periodo di. Il comunicato ufficiale del club. «I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare inpoiché venuti in contatto con soggetto risultato ...

