Europei, Mattarella: 'Grazie, grazie davvero Mancini (Di lunedì 12 luglio 2021) "Negli Europei avete reso onore allo sport per diversi motivi, innanzitutto per aver espresso un magnifico gioco che ha fatto divertire tutti", cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) "Negliavete reso onore allo sport per diversi motivi, innanzitutto per aver espresso un magnifico gioco che ha fatto divertire tutti", cosi' il presidente della Repubblica, Sergio, ...

Advertising

Corriere : Bonucci segna il pareggio azzurro: l’esultanza di Mattarella in tribuna - ilpost : Tra le cose di contorno più belle della serata di ieri: l'esultanza composta di Sergio Mattarella - Gazzetta_it : #Mattarella come Pertini, esulta per l’Italia campione: la sua notte a #Wembley #EURO2020 #ITA - formichenews : Da #Mattarella e #Berrettini portafortuna alla squadra per i Mondiali. Racconti da #Wembley di EvelinaChristillin… - LUCARAIMO1 : RT @notiziedalraimo: #AZZURRI IN GIRO PER ROMA SUL BUS SCOPERTO Segui la #Diretta -