Bologna, Labàs occupa per spingere a sinistra il Pd (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Lepore e il Pd guardano al centro? E allora noi occupiamo. Il messaggio inviato al candidato sindaco del centrosinistra bolognese è questo qui: una caserma destinata alla riqualificazione che viene occupata dal centro sociale Labàs, una delle anime dell'alleanza tra la sinistra cittadina di Coalizione Civica e il Pd. Quell'asse sinistra-sinistra che è sopravvissuto alla prova delle primarie contro l'inviata di Renzi, Isabella Conti, e che ora sarà messo alla prova alle elezioni d'autunno. In mezzo ci saranno due … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

