Benevento, primo colpo in arrivo: definita la formula per Calò (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il primo colpo di mercato del Benevento verrà ufficializzato a breve. La società giallorossa ha ormai messo le mani su Giacomo Calò, centrocampista di proprietà del Genoa ma nell’ultima stagione al Pordenone. Verrà dunque esaudita una delle richieste di Fabio Caserta. Il neo tecnico giallorosso aveva richiesto espressamente il ragazzo di Trieste, con il quale aveva lavorato a Castellammare di Stabia. Calò nelle prossime ore si legherà al Benevento, dopo che il direttore sportivo Pasquale Foggia ha trovato l’accordo con il Genoa. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildi mercato delverrà ufficializzato a breve. La società giallorossa ha ormai messo le mani su Giacomo, centrocampista di proprietà del Genoa ma nell’ultima stagione al Pordenone. Verrà dunque esaudita una delle richieste di Fabio Caserta. Il neo tecnico giallorosso aveva richiesto espressamente il ragazzo di Trieste, con il quale aveva lavorato a Castellammare di Stabia.nelle prossime ore si legherà al, dopo che il direttore sportivo Pasquale Foggia ha trovato l’accordo con il Genoa. ...

