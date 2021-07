Wimbledon, finale Djokovic-Berrettini in streaming gratis: dove vederla (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi è il grande giorno per Matteo Berrettini che affronterà Novak Djokovic in finale a Wimbledon: ecco dove vedere il match in diretta e streaming gratis. Matteo Berrettini è riuscito a raggiungere la finale di Wimbledon, dove affronterà il campione serbo Novak Djokovic. Una finale storica per i colori italiani, con il tennista romano che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi è il grande giorno per Matteoche affronterà Novakin: eccovedere il match in diretta e. Matteoè riuscito a raggiungere ladiaffronterà il campione serbo Novak. Unastorica per i colori italiani, con il tennista romano che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - ricc3iardo : Prima finale da vedere già pronta alla TV. Ci siamo. Complimenti a Djokovic per la vittoria ?? #Wimbledon - AleFruh : RT @paolobertolucci: La grettezza e la meschinità di chi chiede il rimborso a SKY per non volere la trasmissione in chiaro su @TV8it della… -