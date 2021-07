Wimbledon, Berrettini si ferma a un passo dal sogno: Djokovic vince in rimonta, è il 20° Slam in carriera (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini si ferma a un passo dall’impresa. Il tennista romano, numero nove del ranking mondiale, cade in finale a Wimbledon, la prima di un tennista italiano sull’erba dello storico torneo londinese. vince il serbo Novak Djokovic, in rimonta: 6-7 6-4 6-4 6-3. Il numero uno del mondo firma il 20° torneo dello Slam, con cui eguaglia il record storico di Roger Federer e Rafael Nadal. Mai nessuno come loro nella storia di questo sport. Djokovic non perde una partita a Wimbledon dal 2017, da allora ha messo insieme 21 ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Matteosia undall’impresa. Il tennista romano, numero nove del ranking mondiale, cade in finale a, la prima di un tennista italiano sull’erba dello storico torneo londinese.il serbo Novak, in: 6-7 6-4 6-4 6-3. Il numero uno del mondo firma il 20° torneo dello, con cui eguaglia il record storico di Roger Federer e Rafael Nadal. Mai nessuno come loro nella storia di questo sport.non perde una partita adal 2017, da allora ha messo insieme 21 ...

