Wimbledon 2021, Novak Djokovic: “Berrettini è un martello. Sono ciò che sono grazie a Federer e Nadal” (Di domenica 11 luglio 2021) Novak Djokovic è il trionfatore dell’edizione numero 134 di Wimbledon a discapito di Matteo Berrettini. Una partita bella, intensa, risolta in quattro set in favore del numero 1 del mondo che, come sempre, si è trasformato in un automa quando la palla pesava di più. Sesto trionfo all’All England Club, ventesimo della sua carriera raggiungendo Roger Federer e Rafa Nadal, con la concreta possibilità di superarli agli US Open. Le prime parole del numero 1 al mondo sono riferite proprio al suo avversario :”Quella di oggi è stata più di una battaglia. Faccio i ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)è il trionfatore dell’edizione numero 134 dia discapito di Matteo. Una partita bella, intensa, risolta in quattro set in favore del numero 1 del mondo che, come sempre, si è trasformato in un automa quando la palla pesava di più. Sesto trionfo all’All England Club, ventesimo della sua carriera raggiungendo Rogere Rafa, con la concreta possibilità di superarli agli US Open. Le prime parole del numero 1 al mondoriferite proprio al suo avversario :”Quella di oggi è stata più di una battaglia. Faccio i ...

Advertising

SkySport : ?? Wimbledon, Berrettini-Djokovic: la finale anche in chiaro su @TV8it #SkyTennis #Wimbledon @NOWTV_It @SkyTG24… - repubblica : Wimbledon, Berrettini per tutti: Sky trasmette la finale in chiaro. Djokovic: 'Spero che l'Italia vinca solo a Wemb… - FBiasin : Alle 2, questa notte, c'è pure #ArgentinaBrasile, finale di #CopaAmerica. Domenica 11 luglio 2021 è il Paese dei b… - zazoomblog : Wimbledon 2021 Novak Djokovic: “Berrettini è un martello. Sono ciò che sono grazie a Federer e Nadal” - #Wimbledon… - sportface2016 : #Wimbledon #Wimbledon2021 Gli highlights della finale tra #Djokovic e #Berrettini -