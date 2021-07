(Di domenica 11 luglio 2021)DELL’11 LUGLIOORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI SULLA A1 FIRENZERALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO VERSO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTONAPOLI, CODE A TRATTI TRA ANAGNI E VALMONTONE SEMPRE IN DIREZIONE. CI SPOSTIAMO SULLA A24TERAMO, CODE TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA E PROSEGUENDO TRA TIVOLI E PONTE DI NONA, IL TUTTO VERSO LA CAPITALE. SUL ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via della Magliana, tra il viadotto della Magliana e piazza Antonio Meucci - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Papiria - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

DELL'11 LUGLIO 2021 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE, A ...DELL'11 LUGLIO 2021 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI IN APERTURA LA A1 FIRENZE, PER UN ...