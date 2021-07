Uomini e Donne, incredibile retroscena di Gemma Galgani: fan sorpresi (Di domenica 11 luglio 2021) Arriva un incredibile retroscena di Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne parla della sua amica Ida Platano Come gli appassionati di Uomini e Donne ben sanno, la dama torinese Gemma Galgani è diventata ormai una delle più grandi protagoniste presenti nel parterre del talk show di Mediaset. Merito anche degli scontri che continuamente ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Arriva undi. La dama diparla della sua amica Ida Platano Come gli appassionati diben sanno, la dama torineseè diventata ormai una delle più grandi protagoniste presenti nel parterre del talk show di Mediaset. Merito anche degli scontri che continuamente ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - ItalianNavy : In continuo addestramento. Per garantire l'operatività delle donne e degli uomini della #MarinaMilitare, l'addestra… - Sara04Official : RT @ami_theb: “Non c'è bisogno di proteggere le nostre donne perché non ne hanno bisogno, non dobbiamo ostacolarle. Non abbiamo bisogno di… - pepo1913 : RT @BaobabExp: Tra 4 giorni il parlamento voterà il rifinanziamento della missione in #Libia Milioni di euro perché donne, uomini e bambin… -