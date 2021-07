Traffico Roma del 11-07-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo veschi nonostante il pocoin città la polizia locale segnala diversi incidenti incidenti che visto lo scarsonon crei grosse difficoltà alla circolazione nello specifico via Trionfale all’altezza di via San Tommaso d’Aquino poi su Viale Palmiro Togliatti all’incrocio con via Collatina sulla via Aurelia nei pressi di via di Villa Troili in direzione centro e al Nomentano in via Sant’Angela Merici all’incrocio con via Nomentana altro incidente fuori dalla città sul tratto-napoli dell’autosole in questo caso troviamo code tra il bivio per la diramazione ...