Schianto all’alba | l’auto si è accartocciata contro un pino Morto un ragazzo | gravissimi 2 giovani

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 11 luglio 2021) Non ci sono solo la gioia e il ritorno alla normalità con l’arrivo della bella stagione e la riapertura dopo il lockdown. Purtroppo sulle strade gli italiani continuano a pagare un tributo di vite davvero troppo alto. Stavolta oltre al dolore per la tragedia c’è anche la rabbia. Ad Ostia, a pochi chilometri da Roma si è verificato un terribile incidente. Erano le 6 e 15 di domenica 11 luglio quando, all’incrocio tra via del Canale della Lingua e l’intersezione con la Cristoforo Colombo, due automobili, una Smart Four Four e una Ford Ka si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato undi cui ancora non si conosce l’identità che è deceduto a seguito del violento ...