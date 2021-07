(Di domenica 11 luglio 2021) Da tempo si parla della mancanza sudi unodei, con la gente comune protagonista. Con l’improvvisa morte die la riproposizione di Carramba che sorpresa si è capita ancora di più l’importanza di un genere di varietà che, non si sa perché, non è più stato rifatto. Vedremo qualcosa di simile? Nell’ammiraglia di Viale Mazzini si canta e si balla benissimo però, effettivamente, non c’è più stato un nuovo Carramba. Certo, abbiamo apprezzato Il Treno dei Desideri e qualcosa si è rivisto in Canzone Segreta ma c’erano i vip. Si potrebbe trasformarlo in uno ...

Advertising

bubinoblog : RAI1 HA BISOGNO DI UNO SHOW DEI SENTIMENTI, ANCHE NEL RICORDO DI RAFFAELLA CARRÀ - Alfa5114 : @maradonahiguain @Gianpaolo_5 @realvarriale @Rai1 @Vivo_Azzurro @robymancio @RaiSport @Raiofficialnews Certo, un di… - OceanBlue2014_1 : RT @comicsiringo: Raffaella Carrà ha portato il Natale su Rai1 a Luglio. C’è bisogno di aggiungere altro? #Carramba ?? - comicsiringo : Raffaella Carrà ha portato il Natale su Rai1 a Luglio. C’è bisogno di aggiungere altro? #Carramba ?? - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Un rammarico è per il fatto che Rai1 negli ultimi 12 anni non abbia più rifatto Carramba… nonostante ne avesse bisogno… -

Ultime Notizie dalla rete : RAI1 BISOGNO

Liberoquotidiano.it

Queste serie e film tv andranno in onda su, mentre Rai2 ci porterà, per il secondo anno, un ... in questo senso, di programmi come PresaDiretta e Report, ma anche di Chi l'ha visto, non ha...... mentre sulla seconda rete al suo posto dovrebbe passare Angelo Mellone (vice direttore di). Il primo non hadi presentazioni, mentre il secondo è anche uno scrittore che ha pubblicato ...Si gioca a Wembley con inizio alle 21: diretta Rai e Sky LONDRA ... per Di Lorenzo che incrocia Sterling, di certo avrà bisogno dei raddoppi di Barella e degli aiuti di Chiesa.Radio e TV interrogano il direttore Ubaldo Scanagatta sulle chance di Matteo Berrettini di battere Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2021 ...