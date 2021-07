Non sei forte… sei rigido! (Di domenica 11 luglio 2021) L’apparenza che inganna Uno degli errori che facciamo più spesso è quello di scambiare una rigidità caratteriale per forza e determinazione: nulla di più falso! Esistono delle similitudini che ci confondono, ma è pur vero che ci sono elementi distintivi che ci aiutano a capire chi abbiamo di fronte; purtroppo nella fretta quotidiana non abbiamo tempo a sufficienza per fare analisi e allora crediamo che essere forti significhi: – non cambiare idea – parlare con voce alta e decisa – avere una postura dritta e sguardo fisso – chiudere rapporti di ogni tipo – mettere gli altri di fronte ad una scelta – voler essere i migliori – non mostrare emozioni Cos’è veramente la rigidità? Proviamo ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) L’apparenza che inganna Uno degli errori che facciamo più spesso è quello di scambiare una rigidità caratteriale per forza e determinazione: nulla di più falso! Esistono delle similitudini che ci confondono, ma è pur vero che ci sono elementi distintivi che ci aiutano a capire chi abbiamo di fronte; purtroppo nella fretta quotidiana non abbiamo tempo a sufficienza per fare analisi e allora crediamo che essere forti significhi: – non cambiare idea – parlare con voce alta e decisa – avere una postura dritta e sguardo fisso – chiudere rapporti di ogni tipo – mettere gli altri di fronte ad una scelta – voler essere i migliori – non mostrare emozioni Cos’è veramente la rigidità? Proviamo ad ...

