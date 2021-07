Italia-Inghilterra, fischi di Wembley all’inno di Mameli (Di domenica 11 luglio 2021) Come era accaduto contro la Danimarca e altre Nazionali rivali, anche nella finalissima contro l’Italia fischi durante l’esecuzione dell’Inno nazionale Italiano. Un gesto non bello, che anche in conferenza stampa, il CT Southgate e il capitano Kane avevano chiesto di non ripetere, visto che era già accaduto in precedenza. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Come era accaduto contro la Danimarca e altre Nazionali rivali, anche nella finalissima contro l’durante l’esecuzione dell’Inno nazionaleno. Un gesto non bello, che anche in conferenza stampa, il CT Southgate e il capitano Kane avevano chiesto di non ripetere, visto che era già accaduto in precedenza. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

