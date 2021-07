I due goal di Draghi e l’Italia da ritrovare in un Paese ferito (Di domenica 11 luglio 2021) Chissà se effettivamente stiamo vivendo un momento magico, quella voglia descritta e immaginata di riprenderci l’esistenza, recuperando la socialità toltaci dal Covid. Anche nei periodi di normalità non sono tantissimi i momenti condivisi dello stare insieme. Però la grande festa per gli azzurri in vista della finale di questa sera a Wembley è un pregevole ristoro una tantum, peraltro non a carico delle casse pubbliche ma a beneficio dell’umore collettivo: a buon rendere. Rappresenta, con la forza epica del calcio, la metafora di un intero Paese con la volontà di ripartire, la testimonianza di una comunità che sa stringere i denti, perché conosce la sofferenza e i limiti ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 luglio 2021) Chissà se effettivamente stiamo vivendo un momento magico, quella voglia descritta e immaginata di riprenderci l’esistenza, recuperando la socialità toltaci dal Covid. Anche nei periodi di normalità non sono tantissimi i momenti condivisi dello stare insieme. Però la grande festa per gli azzurri in vista della finale di questa sera a Wembley è un pregevole ristoro una tantum, peraltro non a carico delle casse pubbliche ma a beneficio dell’umore collettivo: a buon rendere. Rappresenta, con la forza epica del calcio, la metafora di un interocon la volontà di ripartire, la testimonianza di una comunità che sa stringere i denti, perché conosce la sofferenza e i limiti ...

Advertising

Simone99402388 : @AndreaFerrazz @ZZiliani Sono due mostri e può piacere più Messi , ma il goal no !Cr7 ha vinto in quasi tutta Europa da protagonista ! - Lodamarco1 : RT @GoalItalia: GOAL con l'artista londinese @hackneydave ha creato due stampe che verranno vendute in edizione limitata per celebrare i su… - irdina_mimi : RT @GoalItalia: GOAL con l'artista londinese @hackneydave ha creato due stampe che verranno vendute in edizione limitata per celebrare i su… - GoalItalia : GOAL con l'artista londinese @hackneydave ha creato due stampe che verranno vendute in edizione limitata per celebr… - Thesaucest : Mi confermate che anche ieri sera il più grande trascinatore dell'Argentina negli ultimi 10 anni è stato decisivo c… -