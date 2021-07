Finale Berrettini-Djokovic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini e Novak Djokovic oggi si affrontano nella Finale di Wimbledon 2021. Il romano vuole sognare il titolo ai Championships, non accontentandosi di uno storico atto conclusivo. Prova l’impresa l’azzurro contro il numero uno al mondo serbo che ha battuto Shapovalov in semiFinale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra Berrettini e Djokovic va in scena nella giornata odierna, domenica 11 luglio, a partire dalle ore 15:00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 e ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Matteoe Novaksi affrontano nelladi. Il romano vuole sognare il titolo ai Championships, non accontentandosi di uno storico atto conclusivo. Prova l’impresa l’azzurro contro il numero uno al mondo serbo che ha battuto Shapovalov in semi. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida trava in scena nella giornata odierna, domenica 11 luglio, a partire dalle ore 15:00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 e ...

Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - apetitchou : RT @CSInazionale: Per la prima volta nella storia siamo in finale a #Wimbledon. Forza Matteo #Berrettini! ???? ?? @Wimbledon @MattBerrettini… - Maryhours : RT @SalernoSal: Piatti del giorno: 1) Berrettini finale a @Wimbledon 2) @richardbranson inaugura i voli turistici spaziali 3) Nanni Moret… -