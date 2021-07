Euro 2020, i tifosi inglesi entrano senza biglietto a Wembley (Di domenica 11 luglio 2021) «Un piccolo gruppo di persone» che erano senza biglietto è riuscito a superare i controlli di sicurezza e a entrare nello stadio di Wembley durante la finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. Lo ha riconosciuto una portavoce della polizia citata dalla Bbc. «C’è stata una breccia nella sicurezza», ha detto, precisando che gli steward dell’impianto e la polizia «stanno lavorando per allontanare queste persone. Chiunque sia senza biglietto, sarà subito espulso», ha concluso. In totale, secondo la Bbc, sono entrati a Wembley con regolare ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) «Un piccolo gruppo di persone» che eranoè riuscito a superare i controlli di sicurezza e a entrare nello stadio didurante la finale ditra Inghilterra e Italia. Lo ha riconosciuto una portavoce della polizia citata dalla Bbc. «C’è stata una breccia nella sicurezza», ha detto, precisando che gli steward dell’impianto e la polizia «stanno lavorando per allontanare queste persone. Chiunque sia, sarà subito espulso», ha concluso. In totale, secondo la Bbc, sono entrati acon regolare ...

