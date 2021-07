Espn | è stato Alvarez compagno di squadra a rivelare che Lozano sarebbe stato operato

(Di domenica 11 luglio 2021) Lamessicana scrive di. A riferirlo è ildidi. Scrive la: Il giocatore del Galaxy ha prei primi soccorsi all’attaccante del Napoli che èimmediatamente trasferito in ospedale.ha annunciato che Hirvingha subito un intervento chirurgico. Ma non è ancora del tutto chiaro.scrive che l’attaccante del Napoli è arrivato cosciente in ospedale. ...

Advertising

napolista : Neanche i media messicani hanno notizie precise. La notizia si basa sulla dichiarazione del compagno di squadra del… - DavideFuma : RT @ZenoPisani: La Nichols è al centro di una bufera razziale a Espn dopo che un audio di un anno fa è stato pubblicato e il NY times ha at… - DelbonoRoberto : RT @ZenoPisani: La Nichols è al centro di una bufera razziale a Espn dopo che un audio di un anno fa è stato pubblicato e il NY times ha at… - ZenoPisani : La Nichols è al centro di una bufera razziale a Espn dopo che un audio di un anno fa è stato pubblicato e il NY tim… - Piergiulio58 : Lutto nell’hockey lettone, è deceduto all’età di soli 24 anni il portiere Matiss Kivlenieks - Dalle ultime news su… -

Ultime Notizie dalla rete : Espn stato

Sky Sport

... "Èuno dei due o tre migliori giocatori della squadra, la point guard titolare nella finale con la Serbia " ha raccontato Fran Fraschilla , giornalista dispecializzato sui prospetti ...... svolto all'Wide World of Sports Complex del Walt Disney World Resort a Lake Buena Vista, in ... L'evento eraannullato lo scorso anno a causa della pandemia, per la prima volta dalla seconda ...Il giocatore del Galaxy ha prestato i primi soccorsi all’attaccante del Napoli che è stato immediatamente trasferito in ospedale. Alvarez ha annunciato che Hirving Lozano ha subito un intervento ..."Così si gestisce una squadra di calcio", scrive ESPN per elogiare il lavoro nel trading player del Borussia Dortmund ...