‘E mo’ dove la buttiamo?’ Roma cambia il colore ai cassonetti. In attesa della transizione ecologica arriva quella cromatica (Di domenica 11 luglio 2021) In attesa di sapere dove verranno smaltite le migliaia di tonnellate di rifiuti che ammorbano la Capitale, pare che il comune di Roma voglia cambiare il colore ai cassonetti. Che lo voglia l’Europa. Che dopo sarà tutto più facile. Che persino i turisti non si dovrebbero più sbagliare. Che si partirà dal XIV municipio, che comprende la Borgata Ottavia dove Virginia Raggi abita, ed è bello sapere che la sindaca sarà in prima linea a rispondere alle domande dei vicini tipo ‘e mo’ dove la butto questa?’. Che in un paio di anni 41 mila nuovi sostituiranno i ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Indi sapereverranno smaltite le migliaia di tonnellate di rifiuti che ammorbano la Capitale, pare che il comune divogliare ilai. Che lo voglia l’Europa. Che dopo sarà tutto più facile. Che persino i turisti non si dovrebbero più sbagliare. Che si partirà dal XIV municipio, che comprende la Borgata OttaviaVirginia Raggi abita, ed è bello sapere che la sindaca sarà in prima linea a rispondere alle domande dei vicini tipo ‘e mo’la butto questa?’. Che in un paio di anni 41 mila nuovi sostituiranno i ...

Advertising

sweetghvsts : apparte che dove cazzo stai mo ma scollati - CalifanoRosy : RT @ksnt63: #Prescrizione non deve essere impunità Ho l'impressione che metà di quelli che la vogliono 'perché la #giustizia deve essere sn… - NotsocuteLolita : Un'altra signora mi ha detto di non far pisciare il cane sul muretto, e dove cazzo lo faccio pisciare? Mo gli metto… - lizgrenat : fatta la cazzata di non firmare l'edit dei gol degli azzurri per scaramanzia e mo chissà dove sta già girando senza crediti preghiamo. - bunlem0n : @mincanti Pls picci io sono di Torino, mo guardo dove si trova il posto che mi hai detto tu?? -

Ultime Notizie dalla rete : mo’ dove ‘E mo’ dove la buttiamo?’ Roma cambia il colore ai cassonetti. In attesa della transizione ecologica arriva quella cromatica L'HuffPost