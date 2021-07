Copa America, bagno di folla per Messi e compagni (Di domenica 11 luglio 2021) Leo Messi e la nazionale argentina tornano in patria dopo aver vinto il primo trofeo internazionale dal 1993. La squadra del ct Lionel Scaloni ha battuto il Brasile nella finale al Maracana' di Rio de ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) Leoe la nazionale argentina tornano in patria dopo aver vinto il primo trofeo internazionale dal 1993. La squadra del ct Lionel Scaloni ha battuto il Brasile nella finale al Maracana' di Rio de ...

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica El Toroooo ?? Congratulazioni a @Argentina e a #Lautaro per la vittoria della Copa America! ??????? - RoyNemer : Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! - AFP : #BREAKING Lionel Messi's Argentina beat Brazil to win Copa America - Gianfra58842240 : RT @Enry_Inter93: Icardi che nel giro di pochi mesi gli tocca vedere lo scudetto all’Inter e la Copa America all’Argentina, il karma fa sem… - grafuio : RT @SoloEsclusivInt: La gioia di Lautaro dopo la conquista della Copa America, in un mese e mezzo ha conquistato i suoi primi ed importanti… -