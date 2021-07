Cagliari, i convocati per il ritiro di Pejo: Godin e Nandez attesi per il 27 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Il Cagliari ha concluso il pre-raduno ad Asseminello ed è ora pronto a volare in Trentino: partenza prevista domani pomeriggio (lunedì 12 luglio) per Leonardo Semplici, lo staff tecnico e 26 giocatori. La località che abbraccerà i sardi, nonché sede del ritiro estivo pre-campionato, è Pejo. Previste doppie sedute di lavoro quotidiane e fissata già la prima uscita stagionale, sabato 17 contro il Real Vicenza. Di seguito i 26 convocati di Semplici, tenendo conto che Diego Godin e Nahitan Nandez raggiungeranno la squadra il prossimo 27 luglio: i due ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Ilha concluso il pre-raduno ad Asseminello ed è ora pronto a volare in Trentino: partenza prevista domani pomeriggio (lunedì 12) per Leonardo Semplici, lo staff tecnico e 26 giocatori. La località che abbraccerà i sardi, nonché sede delestivo pre-campionato, è. Previste doppie sedute di lavoro quotidiane e fissata già la prima uscita stagionale, sabato 17 contro il Real Vicenza. Di seguito i 26di Semplici, tenendo conto che Diegoe Nahitanraggiungeranno la squadra il prossimo 27: i due ...

