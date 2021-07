ATP Amburgo 2021: Alessandro Giannessi beffato da Marterer nel turno decisivo delle qualificazioni (Di domenica 11 luglio 2021) Alessandro Giannessi non disputerà il tabellone principale dell’ATP 500 di Amburgo, a meno di un ripescaggio in qualità di lucky loser. L’azzurro è stato infatti eliminato dal tedesco Maximilian Marterer con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 in poco più di due ore: un altro rappresentante di casa si unisce dunque alla già folta schiera di connazionali nel main draw. Il primo parziale vede subito Marterer andare avanti di un break dopo che la chance l’aveva avuta Giannessi; quest’ultimo, però, alla quarta opportunità riesce a togliere di nuovo il servizio al suo avversario. E questo è solo il ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)non disputerà il tabellone principale dell’ATP 500 di, a meno di un ripescaggio in qualità di lucky loser. L’azzurro è stato infatti eliminato dal tedesco Maximiliancon il punteggio di 3-6 6-3 7-5 in poco più di due ore: un altro rappresentante di casa si unisce dunque alla già folta schiera di connazionali nel main draw. Il primo parziale vede subitoandare avanti di un break dopo che la chance l’aveva avuta; quest’ultimo, però, alla quarta opportunità riesce a togliere di nuovo il servizio al suo avversario. E questo è solo il ...

