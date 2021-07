Anche i pesci hanno crisi da astinenza da droga: per colpa nostra (Di domenica 11 luglio 2021) . Dopo esser passate per l’organismo dei drogati le sostanze finiscono nelle fogne e da lì nei fiumi, dove i pesci ci entrano a contatto e finiscono pure loro drogati e con crisi da astinenza. Lo dice una ricerca condotta nella Repubblica Ceca, ma crediamo che la cosa valga più o meno per tutti i Paesi industrializzati (e non solo). Sarebbe interessante, per esempio, sapere quanti metaboliti della cocaina finiscono nel Tevere o nei navigli di Milano, ma lasciamo perdere… Ma si diceva della ricerca condotta nella Repubblica Ceca. Lo studio ha riguardato l’impatto sui pesci delle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 luglio 2021) . Dopo esser passate per l’organismo deiti le sostanze finiscono nelle fogne e da lì nei fiumi, dove ici entrano a contatto e finiscono pure loroti e conda. Lo dice una ricerca condotta nella Repubblica Ceca, ma crediamo che la cosa valga più o meno per tutti i Paesi industrializzati (e non solo). Sarebbe interessante, per esempio, sapere quanti metaboliti della cocaina finiscono nel Tevere o nei navigli di Milano, ma lasciamo perdere… Ma si diceva della ricerca condotta nella Repubblica Ceca. Lo studio ha riguardato l’impatto suidelle ...

