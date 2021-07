Ufficiale: Vis Pesaro, in attacco arriva De Respinis (Di sabato 10 luglio 2021) Colpo in attacco per la Vis Pesaro che ha comunicato l’acquisto dell’attaccante De Respinis che nell’ultima stagione ha militato nella Pro Sesto. Ecco l’annuncio del club: “La VIS Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro DE Respinis (13/07/1993) con un contratto biennale fino al 30 Giugno 2023. L’attaccante ha collezionato 82 presenze in serie D e 121 in serie C con 22 gol realizzati. Ha militato nel Piacenza, Pro Sesto, Siracusa, Santarcangelo, Mantova. Proviene dal settori giovanili di Milan e Novara. Benvenuto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Colpo inper la Vische ha comunicato l’acquisto dell’attaccante Deche nell’ultima stagione ha militato nella Pro Sesto. Ecco l’annuncio del club: “La VIS1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro DE(13/07/1993) con un contratto biennale fino al 30 Giugno 2023. L’attaccante ha collezionato 82 presenze in serie D e 121 in serie C con 22 gol realizzati. Ha militato nel Piacenza, Pro Sesto, Siracusa, Santarcangelo, Mantova. Proviene dal settori giovanili di Milan e Novara. Benvenuto ...

UFFICIALE - Vis Pesaro, biennale per l'attaccante Alessandro De Respinis La VIS PESARO 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro DE RESPINIS (13/07/1993) con un contratto biennale fino al ...

