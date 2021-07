Truffavano il comune per avere i buoni spesa, 34 denunce a Mineo (Di sabato 10 luglio 2021) Truffavano il comune per usufruire dei buoni spesa, per questo i carabinieri di Mineo, in provincia di Catania, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 34 persone, 18 uomini e 16 donne di età compresa tra i 28 ed i 61 anni. Nei loro confronti i militari, alla luce delle risultanze investigative acquisite, hanno riscontrato elementi di responsabilità in quanto ritenuti responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L’attività si è sviluppata attraverso il riscontro dei dati acquisiti tramite le istanze presentate ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021)ilper usufruire dei, per questo i carabinieri di, in provincia di Catania, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 34 persone, 18 uomini e 16 donne di età compresa tra i 28 ed i 61 anni. Nei loro confronti i militari, alla luce delle risultanze investigative acquisite, hanno riscontrato elementi di responsabilità in quanto ritenuti responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L’attività si è sviluppata attraverso il riscontro dei dati acquisiti tramite le istanze presentate ...

