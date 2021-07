Trevi e l'unicità umana. Allo Strega trionfa "Due vite", protagonista il reggino Carbone (Di sabato 10 luglio 2021) "Comunque non leggo tanti libri contemporanei, ne leggo pochissimi. Quest'anno mi ha molto colpito il libro di Nicola Lagioia, se lui avesse partecipato al Premio avrebbe sbaragliato sia me che la Di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 luglio 2021) "Comunque non leggo tanti libri contemporanei, ne leggo pochissimi. Quest'anno mi ha molto colpito il libro di Nicola Lagioia, se lui avesse partecipato al Premio avrebbe sbaragliato sia me che la Di ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli >>>ANSA/ Emanuele Trevi, nei libri amiamo l'unicità umana Parla il vincitore dell… - Giuditta_legge : RT @KiriaLibreria: «L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile dell’unicità»… - KiriaLibreria : «L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile dell’unici… - La7tv : ?? #Voicetown - consigli di lettura ?? «L'unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti e cercare la dista… - Lori_Ted : RT @VIOLA_MARTELLA: @adelestancati @NeriPozza @crociangelini @annaritadenardo @MaraBussani @ValerioLivia @VBscaterinarc @giusyoni @TerriSan… -