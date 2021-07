Traffico Roma del 10-07-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021) Luceverdemai trovati dalla redazione Buongiorno in studio Stefano Baiocchi restano difficoltà lungo la carreggiata interna del raccordo anulare un incidente e sta provocando code tra le uscite Catilinae Appia ancora sul raccordo perintenso sempre in carreggiata interna rallentamenti con possibili code tra Laurentina e la Pontina poi per un altro incidente avvenuto due ore fa resta qualche problema tra le uscite Magliana e Pisana in direzione Aurelia ilindicato sostenuto sulle arterie in direzione del litorale laziale ci riferiamo al Aurelia la Cristoforo Colombo e naturalmente alla su quest’ultima abbiamo ...