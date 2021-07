Roma | cadono gli alberi in viale Ippocrate | transenne per 15 giorni

(Di sabato 10 luglio 2021)è una di quelle piccole arterie disempre – e comunque – congestionate dal traffico. E’ di questa mattina la notizia che la strada resterà chiusa a causa della caduta di rami,e per potatura. In quella zona erano state tantissim le segnalazioni di caduta rami: l’ultima ha interessato ben cinque auto, parcheggiate all’altezza del civico 79. In quel caso la strada era stata chiusa temporaneamente dalla Polizia Locale, per la rimozione del ramo. I residenti, i negozianti e i cittadini però erano fin troppo preoccupati dalla precarietà della situazione....

Viale Ippocrate chiuso per caduta di rami, alberi e per potatura. A transennare la strada, di fondamentale importanza per la viabilità della zona attorno a piazza Bologna, è stata nella notte una patt ..."Una volta ogni due giorni cade un albero o si spezza un ramo. E quelli che non cadono coprono lampioni, cartelli stradali, arrivano all'interno ...