Ormai, piu? che di tendenza, la bowl e? un piccolo classico fusion (Di sabato 10 luglio 2021) Ricetta di Orathay Souksisavanh, foto di Akiko Ida, tratte da “bowls dolci e salate” (L’Ippocampo). INGREDIENTI PER 1 bowl: 80 g bulgur + 2 volte il suo peso in acqua bollente1/4 di cipolla rossa sminuzzata1 cucchiaio di concentrato di pomodoro1 cucchiaino di paprika125 g pomodori, tagliati in quarti o a dadini125 g melanzane grigliate1 rametto di menta, sminuzzato 2 rametti d’aneto, sminuzzati1 cucchiaio di olio d’oliva100 g tzatzikichicchi di melagranasale e pepe Procedimento Amalgamate la paprika, la cipolla sminuzzata e il concentrato di pomodoro. Versate l’acqua bollente, mescolate, aggiungete il bulgur. Coprite, lasciate riposare 10 minuti. ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 luglio 2021) Ricetta di Orathay Souksisavanh, foto di Akiko Ida, tratte da “s dolci e salate” (L’Ippocampo). INGREDIENTI PER 1: 80 g bulgur + 2 volte il suo peso in acqua bollente1/4 di cipolla rossa sminuzzata1 cucchiaio di concentrato di pomodoro1 cucchiaino di paprika125 g pomodori, tagliati in quarti o a dadini125 g melanzane grigliate1 rametto di menta, sminuzzato 2 rametti d’aneto, sminuzzati1 cucchiaio di olio d’oliva100 g tzatzikichicchi di melagranasale e pepe Procedimento Amalgamate la paprika, la cipolla sminuzzata e il concentrato di pomodoro. Versate l’acqua bollente, mescolate, aggiungete il bulgur. Coprite, lasciate riposare 10 minuti. ...

Advertising

borghi_claudio : Eh beh in effetti ormai che il danno è fatto e siamo al semestre bianco, quindi la sedia non è più in pericolo è gi… - FiorellaMannoia : @EugenioCardi Mamma mia che pochezza! Non per Cutugno, al quale vanno anche i miei auguri, ma alla strumentalizzazi… - AntoVitiello : #Tonali pur di giocare con il #Milan ha accettato la riduzione dell'ingaggio. Operazione sempre più vicina alla con… - pezslaugh : @anikeatable Ormai ho capito che i più insospettabili sono quelli che prendono tutti 30. Zitti zitti, con quell'ari… - 17uyeon : ormai non mi faccio più domande -