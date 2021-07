Minacciato di morte dall'Isis? Di Maio risponde così, come lo beccano in spiaggia | Guarda (Di sabato 10 luglio 2021) L'Isis lo minaccia, il mondo politico si stringe intorno a lui. E Luigi Di Maio reagisce con orgoglio.... Andandosene al mare in una splendida località della Sardegna. Il ministro degli Esteri una delle giornate più difficili e tese della sua vita politica l'ha vissuta sotto l'ombrellone in ciabatte con accanto la sua fidanzata Virginia Saba. Il terrore dello Stato Islamico non scuote, a quanto pare, il numero uno della Farnesina che risponde all'Isis con crema abbronzante e tintarella. A lanciare le minacce è stato il settimanale dell'organizzazione terroristica al Naba: "Il dossier più pesante e importante ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) L'lo minaccia, il mondo politico si stringe intorno a lui. E Luigi Direagisce con orgoglio.... Andandosene al mare in una splendida località della Sardegna. Il ministro degli Esteri una delle giornate più difficili e tese della sua vita politica l'ha vissuta sotto l'ombrellone in ciabatte con accanto la sua fidanzata Virginia Saba. Il terrore dello Stato Islamico non scuote, a quanto pare, il numero uno della Farnesina cheall'con crema abbronzante e tintarella. A lanciare le minacce è stato il settimanale dell'organizzazione terroristica al Naba: "Il dossier più pesante e importante ...

