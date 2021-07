Minacce a Luigi Di Maio e l’Italia dall’Isis: “Timori giustificati, è sulla lista dei principali bersagli” (Di sabato 10 luglio 2021) Gravi parole quelle pronunciate in un settimanale vicino all’Isis contro il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Roma e l’Italia tutta. Succede tutto a ridosso della conferenza anti-daesh organizzata nella Capitale e a cui ha preso parte anche il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Solidarietà bipartisan per il ministro. Luigi Di Maio minacciato dall’Isis: “Entreremo a Roma” Preoccupazione nel mondo politico dopo la pubblicazione di un articolo contro l’Italia e Luigi Di Maio. È apparso pochi giorni fa sul settimanale al ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 luglio 2021) Gravi parole quelle pronunciate in un settimanale vicino all’Isis contro il Ministro degli EsteriDi, Roma etutta. Succede tutto a ridosso della conferenza anti-daesh organizzata nella Capitale e a cui ha preso parte anche il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Solidarietà bipartisan per il ministro.Diminacciato: “Entreremo a Roma” Preoccupazione nel mondo politico dopo la pubblicazione di un articolo controDi. È apparso pochi giorni fa sul settimanale al ...

virginiaraggi : Solidarietà al ministro @luigidimaio per le minacce ricevute dall’Isis. Il nostro impegno per la lotta al terrorism… - Mov5Stelle : Le minacce di Daesh contro l’Italia e contro il nostro ministro degli Esteri @luigidimaio non ci spaventano. Anzi s… - fanpage : Minacce all'Italia e al Ministro Luigi Di Maio da parte dell' #ISIS - Arturo_Parisi : RT @Ago_SantilloM5S: Massima solidarietà a @luigidimaio dopo le minacce ricevute dall' #ISIS attraverso il settimanale al Naba. Nessuno pot… - Frances25051261 : RT @virginiaraggi: Solidarietà al ministro @luigidimaio per le minacce ricevute dall’Isis. Il nostro impegno per la lotta al terrorismo non… -