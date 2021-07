(Di sabato 10 luglio 2021)di, 120in. Le ultime notizie. Cresce ildi-19 individuato ae che ha coinvolto diversiin visita sull’isola, alcuni anche minorenni. I giovani contagiati o entrati in contatto con casi positivi sono stati posti in isolamento dalle autorità sanitarie in un-hotel. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitinterno : Maxi focolaio fra studenti a Malta, bloccati 70 italiani - infoitinterno : Maxi focolaio fra studenti a Malta, ci sono tanti italiani - Giornaleditalia : Maxi focolaio a Malta, 70 minorenni bloccati nel paese: si può andare in vacanza? - LiveSicilia : Maxi focolaio fra studenti a Malta, ci sono tanti italiani - infoitinterno : Delta, maxi focolaio nel viaggio-studio a Malta. Elisa,17 anni: «Noi ostaggi in hotel» -

Ultime Notizie dalla rete : Malta maxi

Per lo più si tratta di teenager andati aper partecipare a scuole estive di inglese. Il 90% dei 252 casi attualmente riscontrati riguarda giovani stranieri entrati nel Paese con un test ...L'Europa è preoccupata e molti Paesi pensano a nuove restrizioni :chiude ai non vaccinati. L'...stanno diffondendo e la paura di 'impennata di contagi ha portato molti sindaci a bandire i...Malta: maxi focolaio Covid, 120 ragazzi italiani in quarantena. Le ultime notizie. Malta: maxi focolaio Covid, 120 ragazzi italiani in quarantena (Porto de La Valletta.. Foto di antheah da Pixabay) Cr ...Per lo più si tratta di teenager andati a Malta per partecipare a scuole estive di inglese. Il 90% dei 252 casi attualmente riscontrati riguarda giovani stranieri entrati nel Paese con un test molecol ...