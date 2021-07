Loredana Bertè ammette l’errore più grande: “Non avrei dovuto farlo…” (Di domenica 11 luglio 2021) Loredana Bertè ha confessato di aver commesso un grande errore nel corso della sua vita. Cosa ha rivelato? Le sue parole. Loredana Berte? e Giordana Angi (Screenshot Instagram)La celebre cantautrice ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere, in cui ha raccontato alcune vicende della sua vita privata. Strano ma vero, perchè Loredana non ama parlare molto della sua sfera personale. La Bertè è una delle interpreti più note del panorama musicale italiano. Una vera e propria star di fama internazionale. La sua musica è apprezzata in tutto il Mondo. Il suo look sempre stravagante, il ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021)ha confessato di aver commesso unerrore nel corso della sua vita. Cosa ha rivelato? Le sue parole.Berte? e Giordana Angi (Screenshot Instagram)La celebre cantautrice ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere, in cui ha raccontato alcune vicende della sua vita privata. Strano ma vero, perchènon ama parlare molto della sua sfera personale. Laè una delle interpreti più note del panorama musicale italiano. Una vera e propria star di fama internazionale. La sua musica è apprezzata in tutto il Mondo. Il suo look sempre stravagante, il ...

Advertising

RadioItalia : 'Che sogno incredibile i tuoi occhi, misteriosi come quei sospiri sulle labbra portati via dal vento' @MarroneEmma… - Ikilyeon95 : raga io amo Loredana bertè ve lo giuro ci sono proprio affezionata mi viene da ridere - infoitcultura : Loredana Bertè a The Voice Senior/ 'Più comprensiva con questo tipo di concorrenti' - nugellae : @gesch96 Loredana Bertè - radioplaytime : #rdadioplaytime: Che Sogno Incredibile - Emma, Loredana Berté -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Elena Ferretti, The voice senior/ 'La fortuna è una componente indispensabile' La prima a complimentarsi è stata Loredana Bertè che le ha riconosciuto le grandissime capacità vocali arrivando perfino a fare un paragone con la ex voce dei Matia Bazar. Dello stesso parere anche ...

Gigi D'Alessio a The Voice Senior/ Il tour e la conferma per la seconda edizione E' grazie al televoto da casa che, su otto concorrenti finalisti, loro due sono saliti sul podio dietro al vincitore di Loredana Bertè . D'Alessio, dunque, ha fatto un ottimo lavoro nella prima ...

Amadeus all'Arena di Verona per due serate di grandi successi anni '60 '70 '80 Radio Pico La prima a complimentarsi è statache le ha riconosciuto le grandissime capacità vocali arrivando perfino a fare un paragone con la ex voce dei Matia Bazar. Dello stesso parere anche ...E' grazie al televoto da casa che, su otto concorrenti finalisti, loro due sono saliti sul podio dietro al vincitore di. D'Alessio, dunque, ha fatto un ottimo lavoro nella prima ...