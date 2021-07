LIVE Barty-Pliskova 6-3 3-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’australiana conduce il secondo set (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Si salva al servizio Pliskova. 40-30 Gran prima della #8 del sseding. 30-30 Lungo il rovescio in back di Pliskova nel tentativo di manovrare. 30-15 Diritto mortifero di Barty dal centro del campo. 30-0 In corridoio il diritto a sventaglio diagonale di Barty. 15-0 Buona prima della #13 al mondo. 3-1 Break confermato da Barty che si conferma al servizio. 40-30 Altra gran prima di Barty. 30-30 Doppio fallo della classe 1996. 30-15 Servizio centrale dell’oceanica. 15-15 Pliskova trova la profondità ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Si salva al servizio. 40-30 Gran prima della #8 del sseding. 30-30 Lungo il rovescio in back dinel tentativo di manovrare. 30-15 Diritto mortifero didal centro del campo. 30-0 In corridoio il diritto a sventaglio diagonale di. 15-0 Buona prima della #13 al mondo. 3-1 Break confermato dache si conferma al servizio. 40-30 Altra gran prima di. 30-30 Doppio fallo della classe 1996. 30-15 Servizio centrale dell’oceanica. 15-15trova la profondità ...

