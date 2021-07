LIVE Barty-Pliskova 6-3 2-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: break dell’australiana in avvio di set! (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 break A ZERO Barty! Orrore della Pliskova in risposta. 0-40 TRE PALLE break Barty! Gran diagonale di diritto dell’australiana. 0-30 Altri due errori al servizio. 0-15 Doppio fallo di Pliskova. 1-1 Game a zero di Barty e altro ace. 40-0 Risposta sul nastro della ceca. 30-0 Scappa via il diritto di Pliskova. 15-0 Ace esterno di Barty. 0-1 Ottimo inizio della ceca. 40-15 Ace centrale di Pliskova. 30-15 Altro back di rovescio ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1A ZERO! Orrore dellain risposta. 0-40 TRE PALLE! Gran diagonale di diritto. 0-30 Altri due errori al servizio. 0-15 Doppio fallo di. 1-1 Game a zero die altro ace. 40-0 Risposta sul nastro della ceca. 30-0 Scappa via il diritto di. 15-0 Ace esterno di. 0-1 Ottimo inizio della ceca. 40-15 Ace centrale di. 30-15 Altro back di rovescio ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Barty-Pliskova 4-1 Wimbledon 2021 in DIRETTA: scambio di break nel primo set - #Barty-Pliskova #Wimbledon… - sportface2016 : #Wimbledon Segui il LIVE della finale femminile #Barty - #Pliskova - Ubitennis : Wimbledon 2021, la finale femminile LIVE: Barty-Pliskova per il titolo - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2021 - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova si contendono il titolo di Regina in Gran Bretag… - zazoomblog : LIVE – Barty-Pliskova finale Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Barty-Pliskova #finale #Wimbledon -