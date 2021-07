Latina, prima tenta la rapina a un 34enne poi aggredisce e minaccia gli agenti (Di sabato 10 luglio 2021) Notte concitata a Latina quando i Carabinieri del Nor-sezione radiomobile assieme con quelli delle stazione di Borgo Grappa sono dovuti intervenire per la segnalazione di un tentativo di rapina. Giunti in via Corridoni, i militari, hanno potuto constatare che un 40enne straniero, per rapinare un suo connazionale di 34 anni, lo aveva aggredito fisicamente. Quando gli agenti hanno provato a fermare il 40enne, però, lui ha opposto resistenza: quando finalmente è stato posto all’interno dell’autovettura l’uomo ha colpito con calci e pugni l’abitacolo per scappare. Durante i colpi il 40enne si è anche ferito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Notte concitata aquando i Carabinieri del Nor-sezione radiomobile assieme con quelli delle stazione di Borgo Grappa sono dovuti intervenire per la segnalazione di untivo di. Giunti in via Corridoni, i militari, hanno potuto constatare che un 40enne straniero, perre un suo connazionale di 34 anni, lo aveva aggredito fisicamente. Quando glihanno provato a fermare il 40enne, però, lui ha opposto resistenza: quando finalmente è stato posto all’interno dell’autovettura l’uomo ha colpito con calci e pugni l’abitacolo per scappare. Durante i colpi il 40enne si è anche ferito ...

