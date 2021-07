Insigne accetta l’appello che farà arrabbiare gli inglesi (Di sabato 10 luglio 2021) Lorenzo Insigne ha accettato l’appello che non farà piacere gli inglesi in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra HaceloporDiego, fallo per Diego. Dall’Argentina parte l’appello a Lorenzo Insigne in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il messaggio è stato lanciato sui social dal Sudamerica e ha fatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021) Lorenzohatoche nonpiacere gliin vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra HaceloporDiego, fallo per Diego. Dall’Argentina partea Lorenzoin vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il messaggio è stato lanciato sui social dal Sudamerica e ha fatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

