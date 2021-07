Advertising

AnsaToscana : Incendi: domato rogo all'isola d'Elba, impiegati 2 canadair. Sul posto erano intervenuti anche due elicotteri regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi domato

Agenzia ANSA

E' sotto controllo l'incendio boschivo divampato oggi nei pressi della spiaggia di Barbarossa, all'Isola d'Elba, nel Comune di Portoazzurro. Le fiamme sono state domate anche grazie all'intervento di ...Per il disastro, un incendioin oltre 24 ore, sono state arrestate otto persone, tra cui il ... Ma da allora ci sono stati una serie die altri disastri. .Ore di lavoro per i vigili del fuoco di Vasto e Gissi oggi a Monteodorisio. Un incendio ha interessato la scarpata in prossimità del castello e ha lambito le abitazioni. I pompieri sono intervenuti po ...E' sotto controllo l'incendio boschivo divampato oggi nei pressi della spiaggia di Barbarossa, all'Isola d'Elba, nel Comune di Portoazzurro. (ANSA) ...