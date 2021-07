Haiti, Usa inviano agenti Fbi per indagare su omicidio Moise (Di sabato 10 luglio 2021) Washington invia a Haiti agenti del Fbi e del Dipartimento per la sicurezza nazionale (Dhs) per contribuire alle indagini sull’assassinio del presidente Jovenel Moise. A renderlo noto, dopo l’annuncio del coinvolgimento di due cittadini americani accusati di aver fatto parte del commando di killer, è stata la Casa Bianca. Non sono stati forniti dettagli sul numero di agenti coinvolti nella missione, organizzata su richiesta della polizia nazionale Haitiana, che guida le indagini. “In risposta alla richiesta avanzata dal governo di Haiti di assistenza sul piano della sicurezza e delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) Washington invia adel Fbi e del Dipartimento per la sicurezza nazionale (Dhs) per contribuire alle indagini sull’assassinio del presidente Jovenel. A renderlo noto, dopo l’annuncio del coinvolgimento di due cittadini americani accusati di aver fatto parte del commando di killer, è stata la Casa Bianca. Non sono stati forniti dettagli sul numero dicoinvolti nella missione, organizzata su richiesta della polizia nazionaleana, che guida le indagini. “In risposta alla richiesta avanzata dal governo didi assistenza sul piano della sicurezza e delle ...

