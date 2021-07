G20: Le Maire, ‘un grande vertice, vicino accordo su rivoluzione fiscale’ (Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. – (Adnkronos) – Quello che si sta concludendo a Venezia “è stato un grande G20, fruttuoso: sono state prese decisioni e ora dobbiamo agire: siamo vicinissimi all’accordo sulla nuova architettura fiscale per il 21mo secolo”. Lo ha spiegato il mnistro delle Finanze francese Bruno Le Maire, incontrando la stampa a margine del vertice Finanze di Venezia, che si è svolto “fra amici” e per il quale ha voluto ringraziare esplicitamente l’omologo italiano Daniele Franco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. – (Adnkronos) – Quello che si sta concludendo a Venezia “è stato unG20, fruttuoso: sono state prese decisioni e ora dobbiamo agire: siamo vicinissimi all’sulla nuova architettura fiscale per il 21mo secolo”. Lo ha spiegato il mnistro delle Finanze francese Bruno Le, incontrando la stampa a margine delFinanze di Venezia, che si è svolto “fra amici” e per il quale ha voluto ringraziare esplicitamente l’omologo italiano Daniele Franco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

