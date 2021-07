Finale Wimbledon in tv, Berrettini-Djokovic in chiaro su TV8 (Di sabato 10 luglio 2021) La Finale di Wimbledon 2021 in programma domani domenica 11 luglio tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic sarà trasmessa in chiaro su TV8. “Domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per lo sport italiano con la Finale di Wimbledon 2021 che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic: per questa occasione così straordinaria per lo sport italiano, Sky sceglie di aprire a tutti gli italiani le porte del campo centrale di Wimbledon con la diretta della Finale anche in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) Ladi2021 in programma domani domenica 11 luglio tra Matteoe Novaksarà trasmessa insu TV8. “Domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per lo sport italiano con ladi2021 che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteoe Novak: per questa occasione così straordinaria per lo sport italiano, Sky sceglie di aprire a tutti gli italiani le porte del campo centrale dicon la diretta dellaanche in ...

