Europei, da Milano a Palermo no ai maxi schermi. E a Roma l’Olimpico resta chiuso: «Troppi rischi» (Di sabato 10 luglio 2021) Raccomandata dai virologi e richiamata dalle autorità, in vista delle finale degli Europei di domani tra Italia e Inghilterra vince la linea delle prudenza: in moltissime città sindaci o prefetti hanno vietato i maxi schermi nelle piazze o negli stadi, spaventati dal fatto che i raduni e, ancor di più, gli eventuali festeggiamenti possano trasformarsi in occasioni di contagio e partenze di nuovi focolai. A Roma l’Olimpico resta chiuso A Roma, secondo quanto confermato allo stato attuale, ci saranno due maxi schermi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Raccomandata dai virologi e richiamata dalle autorità, in vista delle finale deglidi domani tra Italia e Inghilterra vince la linea delle prudenza: in moltissime città sindaci o prefetti hanno vietato inelle piazze o negli stadi, spaventati dal fatto che i raduni e, ancor di più, gli eventuali festeggiamenti possano trasformarsi in occasioni di contagio e partenze di nuovi focolai. A, secondo quanto confermato allo stato attuale, ci saranno due...

Advertising

SecolodItalia1 : Europei, da Milano a Palermo no ai maxi schermi. E a Roma l’Olimpico resta chiuso: «Troppi rischi»… - VAncilotti : RT @ilsecoloxix: Maxischermi per la finale di #EURO2020, Milano, Roma e diverse altre città non proietteranno in piazza #ItaliaInghilterra… - RobertoRenga : RT @ilsecoloxix: Maxischermi per la finale di #EURO2020, Milano, Roma e diverse altre città non proietteranno in piazza #ItaliaInghilterra… - Italia_Notizie : Maxischermi vietati a Milano per la Finale degli Europei: le misure anti-folla - Miti_Vigliero : RT @ilsecoloxix: Maxischermi per la finale di #EURO2020, Milano, Roma e diverse altre città non proietteranno in piazza #ItaliaInghilterra… -