Euro2020, Gravina, appello ai tifosi: "Festeggiamenti in sicurezza" (Di sabato 10 luglio 2021) Il presidente della Figc: "Il ritrovato amore tra l'Azzurro e i suoi sostenitori va vissuto con coscienza". E poi: "Le polemiche sugli arbitri non ci fanno onore" Leggi su rainews (Di sabato 10 luglio 2021) Il presidente della Figc: "Il ritrovato amore tra l'Azzurro e i suoi sostenitori va vissuto con coscienza". E poi: "Le polemiche sugli arbitri non ci fanno onore"

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Gravina ai tifosi: “ Entusiasmo per gli #Azzurri da vivere in sicurezza” #VivoAzzurro… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Gravina: “Questa Nazionale è un simbolo di unità dell’#Italia: è cuore, anima e coraggio”… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Gravina: “Nazionale, quanta bellezza! Non solo gioco, ma anche spirito di gruppo” #Azzurri… - STnews365 : Gravina: “Italia-Inghilterra sarà una straordinaria festa di sport” Le parole del Presidente federale all'arrivo de… - cmdotcom : #Gravina: 'Le polemiche sull'arbitro non ci rendono onore. Felici dell'amore dei tifosi, ma si festeggi in sicurezz… -