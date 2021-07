Euro 2020, la mamma di Mancini verso la finale: “Roberto ce la metterà tutta, io starò a casa” (Di sabato 10 luglio 2021) Sale sempre più l’attesa per Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 in programma domani sera a Wembley. L’Ansa ha raggiunto Marianna Mancini, madre del ct della Nazionale. “Roberto è sereno, ce la metterà tutta – ha spiegato la mamma del tecnico – L’ho sentito ed è tranquillo come sempre. Dove guarderò la partita? A casa con mio marito, mai cambiare le abitudini.” Grande scaramanzia quindi in casa Mancini, con mamma Marianna che non si smentisce: “Non chiedetemi un pronostico, non lo farò ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Sale sempre più l’attesa per Italia-Inghilterra,diin programma domani sera a Wembley. L’Ansa ha raggiunto Marianna, madre del ct della Nazionale. “è sereno, ce la– ha spiegato ladel tecnico – L’ho sentito ed è tranquillo come sempre. Dove guarderò la partita? Acon mio marito, mai cambiare le abitudini.” Grande scaramanzia quindi in, conMarianna che non si smentisce: “Non chiedetemi un pronostico, non lo farò ...

Advertising

amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - ricabelli : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - Umarakhunov_I : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -