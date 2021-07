Endoscope telecamera per ispezionare i luoghi più difficili

Leggi su navigaweb

(Di sabato 10 luglio 2021) Lada ispezione endoscopica è la soluzione ideale per per prendere visione di spazida raggiungere; unita ad uno smartphone/tablet Android o iPhone oppure ad un computer, ci permette di ritrovare oggetti smarriti ad esempio in auto sotto il sedile , di scovare eventuali perdite di acqua nei tubi, ma anche scoprire il motivo di un tubo intasato! Si tratta di un tubo flessibile, lungo e sottile, ( cavo audio/video o fibra ottica ) provvisto di unamontata ad una delle sue estremità e di una fonte di luce, solitamente LED. La struttura del cavo la rende perfetta per penetrare senza problemi in piccoli tubi o ...