Droga, denunciato 20enne irpino per detenzione e coltivazione di stupefacenti (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La lotta senza quartiere allo spaccio in Irpinia da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti. L’attività condotta da Carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita con unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe. In tale contesto un’altra indagine è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, che ha portato alla denuncia di un ventenne di Sirignano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La lotta senza quartiere allo spaccio in Irpinia da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di. L’attività condotta da Carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita con unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe. In tale contesto un’altra indagine è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, che ha portato alla denuncia di un ventenne di Sirignano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile ...

Advertising

anteprima24 : ** #Droga, denunciato 20enne irpino per detenzione e coltivazione di stupefacenti ** - occhio_notizie : Nei guai un 20enne di Sirignano denunciato dai #Carabinieri poiché ritenuto responsabile di detenzione e coltivazio… - Alfonso9015 : RT @tg2rai: Erano in carcere ma percepivano il #Redditodicittadinanza. In provincia di #Foggia la @GDF ha denunciato 30 persone. Tra loro d… - T7TorreSette : #Sorrento - Accorsi per un incidente, gli agenti trovano nell'auto soldi e droga: denunciato 22enne di… -