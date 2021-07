Drammatico incidente sul set | l’attore ha rischiato grosso | brutto spavento

(Di sabato 10 luglio 2021) Nel corso di una sua intervista,ha raccontato delaccadutogli sul set: ha, episodio choc. Un vero e proprio, quello che il famosissimo attore ha raccontato in una sua intervista. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’interprete era sul set del film, che si è rivelato in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PaolaCalabretto : FOTO – Monopoli, drammatico incidente stradale nell’agro - MonopoliTimes : FOTO – Monopoli, drammatico incidente stradale nell’agro - Nerazzuriamo : Le scene del mio drammatico incidente - PantheonVerona : Dopo il drammatico incidente che ieri a La Rizza è costato la vita a un giovane di 22 anni, alle 5.30 di questa mat… - blogsicilia : #notizie #sicilia Drammatico incidente in corso Re Ruggero, auto finisce contro un palo - -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico incidente

Gazzetta di Parma

Non senza un colpo di scena a dir poco: sul luogo dell', a vvenuto nella frazione Collevecchio di Montorio al Vomano, è intatti arrivato rapidamente, allertato dalla moglie del ...Una sesta persona, conducente del secondo veicolo, è deceduta Tremendostradale quello avvenuto in Salento nella notte tra venerdì e sabato. Con un bilancio decisamente, un morto ...Nel corso di una sua intervista, l'attore ha raccontato del drammatico incidente accadutogli sul set: ha rischiato grosso, episodio choc.Cinque ragazzi sono rimasti feriti e imprigionati tra le lamiere dell'auto in seguito ad un grave incidente avvenuto nel Salento. Una sesta persona, conducente del secondo veicolo, è deceduta ...