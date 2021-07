Casal Palocco | droga | alcol e un coltello puntato contro moglie e bimbe di 3 e 6 anni | «Vi ammazzo tutte»

(Di sabato 10 luglio 2021) Marito violento in manette a. I Carabinieri di Ostia hanno arrestato un 45enne romano per maltrattamentii familiari, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Roma.e figlie Il provvedimento è scaturito a seguito dell’intervento effettuato nei primi giorni dello scorso mese di giugno, allorquando i Carabinieri si erano precipitati nell’abitazione dirispondendo alla richiesta di aiuto di una donna. La stessa, infatti, al culmine di un ...

